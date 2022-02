NOS Journaal waarschuwde 20 jaar geleden voor gevolgen pandemie

Uit de eerste conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die het overheidsbeleid in de eerste maanden van de pandemie onder de loep heeft genomen, blijkt dat die overheid op meerdere fronten de plank misgeslagen heeft. Onder meer in de voorbereiding op een pandemie, de communicatie daaromheen en de aanpak zelf. Dat de overheid ruimschoots de tijd heeft gehad om beter beslagen ten ijs te komen in het geval van zo’n pandemie, blijkt uit een video die onderzoeksjournalist Lex Runderkamp op sociale media deelde. Al in 2003 onthulde het NOS Journaal een reeks geheimgehouden overheidsonderzoeken waaruit blijkt dat Nederland toen al totaal onvoorbereid was op een ramp.

Het begon met de vuurwerkramp in Enschede in het jaar 2000. De Commissie Oosting concludeerde na haar onderzoek dat het de overheid was die had gefaald bij het voorkomen van de ramp waarbij uiteindelijk 23 mensen werden gedood, nog eens 900 mensen gewond raakten en zo’n 200 woningen werden verwoest. Oosting bepleitte bij de presentatie van zijn bevindingen een cultuuromslag in het Nederlands bestuur.

Drie jaar later nam de NOS de proef op de som en onderzocht het voorbeeld van een grieppandemie waarvoor medici en wetenschappers al jaren waarschuwden dat die ook Nederland kon treffen. Viroloog Ab Osterhaus schetste ‘dat duizenden mensen dood zullen gaan is zeker’. Een inventaris leerde dat het niet alleen aan vaccins en virusremmers ontbrak, maar ook aan voldoende medisch personeel, ziekenhuisbedden en beademingsapparatuur. Epidemioloog Jim van Steenbergen waarschuwde bijna 20 jaar geleden: ‘Daar hebben we geen antwoord op. Dat wordt een soort oorlogsgeneeskunde.’