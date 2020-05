Oehoe-nest in de vensterbank

Een oehoe-paar heeft zijn nest gebouwd in het venster van Jos de Baart, een Nederlander die net over de grens in België woont. De kuikens die op paaszondag uit het ei kropen, kijken door het raam naar de televisie en De Baart, terwijl hun ouders erop uitgaan om ratten te vangen, meldt Vroege Vogels.

Oehoe’s die in dit soort stedelijke gebieden voorkomen zijn vaak ontsnapte exemplaren die ooit als huisdier zijn gehouden. Deze tamme oehoes kunnen de wilde populatie verstoren door ziektes over te brengen of de genenpoel te verzwakken. Maar of dit paartje ook tam is, is niet met zekerheid te zeggen.

