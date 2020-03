‘Oh fuck’: uitgelekte beelden van Trump voor en na zijn corona-toespraak

De camera’s stonden al aan voordat Trump de Amerikaanse bevolking toesprak over zijn ‘maatregelen’ tegen het coronavirus. De Daily Show zond de beelden uit. Zo is te zien hoe de vloekende Amerikaanse president vooral bezig is met de vraag hoe hij eruit ziet en of er al dan niet een map op zijn bureau moet liggen. Ook na afloop gedroeg Trump zich weinig presidentieel, zo blijkt. Ondertussen fileert Trevor Noah fileert van de Daily Show ook nog even Trumps toespraak.