De enorme tol die de corona-uitbraak eist, is onder meer af te lezen aan de extra pagina’s met overlijdensadvertenties die in de krant verschijnen. Zo staan er dit weekend 13 pagina’s met overlijdensberichten in de Belgische krant Het Belang van Limburg.

13 bladzijden overlijdensberichten in het Belang van Limburg. Daar wordt een mens stil van. In totaal 145 Limburgers overleden aan het coronavirus in 3 weken tijd.

In Italië was dit fenomeen enkele weken geleden ook al te zien.

Chilling.

Almost 10 pages of death notices in yesterday’s edition of “L’Eco di Bergamo”, local paper of Bergamo, one of the Lombardy towns most hit by #coronavirus #Covid19 in #Italy.

Normally, they are 1 or 1 &1/2 pages. pic.twitter.com/Hn1wYui8Yy

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) March 14, 2020