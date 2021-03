‘Omtzigt gaat wel eens op een lange teen staan’

Andere Kamerleden zouden een voorbeeld moeten nemen aan Pieter Omtzigt. Dat zei Eddy van Hijum, voormalig Kamerlid voor het CDA, in ‘De Week van Kee’. “De stijl van politiek bedrijven die Omtzigt voert: naast mensen gaan staan, durven doorzetten, ook als het moeilijk is. Doorzetten als er lastige vragen aan de orde zijn, ook als het om mensen van je eigen partij gaat. We moeten daaraan wennen, dat zou de nieuwe norm moeten zijn.”

Politiek verslaggever Kee wees erop dat Omtzigt al langer niet lekker ligt binnen het CDA. “Pieter Omtzigt is een emotioneel mens. Hij is bevlogen, hij is begaan met de slachtoffers van de toeslagenaffaire. En aan de andere kant is hij ook wel een driftkikker soms, en moeilijk te temmen en te sturen. Hij gaat zijn eigen gang, en dat is lastig als je met iemand heel nauw moet samenwerken.”

Van Hijum: “Omtzigt is eigenzinnig en vasthoudend en dat maakt dat hij ook nog wel eens op een lange teen gaat staan, ook in de eigen partij. Het is tegelijkertijd waar veel mensen in de samenleving maar ook in het CDA zelf hem enorm om waarderen.”