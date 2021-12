Druktemaker Janneke de Bijl maakt in De Nieuws BV de kachel aan met de onzinredeneringen van antivaxxers. “De ongevaccineerden beroepen zich voortdurend op onwaarheden en onjuiste gevolgtrekkingen. Het meest erger ik me nog aan de spirituelen onder hen. De mensen die zich al jaren helemaal aan gort mediteren om van hun zogenaamde ego af te komen, maar als het over corona gaat doodleuk zeggen: ik denk dat mijn immuunsysteem het wel redt.”

“Ik heb er zo een in mijn Facebook-tijdlijn. Zo iemand die beweert dat je lichaam alles aan kan, mits je ’s ochtends een glas water met appelazijn naar binnen werkt. Ik zal haar naam niet noemen, maar als je even googlet op ‘Kanker is een keuze’, kom je waarschijnlijk op haar website uit. Zij typt dingen als: ‘Ik geloof niet in een spuit, wel in groente en fruit’. Dat iets rijmt wil niet zeggen dat het ook waar is. ‘In Barcelona is helemaal geen corona’ is bijvoorbeeld ook niet waar. En wat ik helemaal bikkelhard van haar vond, was dat ze schreef: ‘Liggen mensen door of met corona in een ziekenhuisbed?’ Kortom: het is je eigen schuld als je daar op je buik ligt te stikken.”

“Dat gezondheid voor een groot deel een kwestie is van geluk en pech laat ze volledig buiten beschouwing. Een ziekte als obesitas is natuurlijk helemaal geen keuze. Niemand wilde vroeger obees worden. Maar ze kan zich blijkbaar niet verplaatsen in mensen die zijn opgegroeid met minder geld, minder geluk en minder appelazijn dan zij. Bovendien zijn er ook allerlei andere risicogroepen waarbij het al helemaal geen keuze is. Wie kiest ervoor om oud te zijn en daardoor kwetsbaar? Sinds wanneer is een auto-immuunziekte een keuze of een Down-syndroom? Of is OG3NE gewoon de Jostiband met voldoende mandarijnen achter hun kiezen?”