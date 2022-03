“Ons eensgezinde gebalde vuistje schrikt niemand af”, zegt Druktemaker Marcel van Roosmalen bij De Nieuws BV. “Onze daadkracht moet komen van Sjoerd Sjoerdsma en Wopke Hoekstra. Ik probeer me af en toe te verplaatsen in het wonderlijke hoofd van Mark Rutte. Is het pech? Is het onkunde? Of heeft hij gewoon geen mensenkennis? Hij heeft in ieder geval een wonderlijke hand van delen. Tijdens corona zaten we met Hugo de Jonge op Gezondheidszorg, nu zit Kajsa Ollongren op Defensie.”

“Af en toe knijp ik me in de arm. Is dit echt waar? Gaat deze vrouw over wapens? Moet zij Poetin afschrikken? Gaan we met haar de strijd aan? Krijgen we bij elke helm die ze aflevert, een spierballetje op Twitter? Een smiley als we Poetin verslaan? Of is het laatste wat ik zie straks een sip gezichtje als er uiteindelijk toch een nucleaire bom naar ons wordt gegooid?”