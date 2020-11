Onverminderd actueel: Simon Carmiggelt over het fascisme

Video niet te zien? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Eind jaren zeventig interviewde Koos Postema Simon Carmiggelt over het fascisme. De bekende auteur deed als jonge journalist van het sociaaldemocratische dagblad Vooruit verslag van bijeenkomsten van fascistische bewegingen. “Wij schreven heel fel en uitvoerig tegen het fascisme, meer dan andere kranten”, herinnert Carmiggelt zich.

De parallellen met de huidige tijd zijn opmerkelijk. Zo wilde Anton Mussert er lange tijd liever niet voor uitkomen dat de NSB antisemitisch was. Ook klaagden de leiders van fascistische partijen graag en veel over de media. “Dan priemde hij met zijn vinger in de richting van de perstafel: ‘Laat de verslaggever van het leugenblad de Vooruit nou maar eens opschrijven, als-ie durft…’ Nou, dan kwam er iets waar niets aan te durven viel. Maar dat deed die man wel drie, vier keer op een avond.”