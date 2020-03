Het Rotterdams Philharmonisch orkest zag door het coronavrius een tournee door de Verenigde Staten in rook opgaan. Maar de musici zitten niet bij de pakken neer. Op YouTube presenteren de musici vanuit huis Ode an die Freude, het gedicht van Friedrich Schiller dat door Beethoven is verwerkt in zijn majestueuze Negende Symfonie. Het werk is ook nog eens het volkslied van de Europese Unie.

De clip van het RPho blijkt een ware hit en werd binnen 24 uur al bijna 350.000 keer bekeken op YouTube.

Alle Menschen werden Brüder, dus.

