Opmerkelijk Braziliaans wassenbeeldenmuseum plots wereldberoemd

Ze staan er al een aantal jaar, de wassenbeelden gemaakt door Arlindo Armacollo in een klein museum in een kerk in het Braziliaanse stadje Rolândia. Deze week ging een video waarin de beelden worden aangeprezen viraal en staat het mini-museum plots in de volle belangstelling. De beelden zelf zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen.

Prinses Diana, Nelson Mandela, Marilyn Monroe, Elvis Presley. ‘Het ziet er misschien simpel uit, maar er is hard gewerkt om deze rijkdom aan details te verkrijgen’, aldus de journaliste die in 2015 een bezoek bracht aan het museum. Volgens haar heeft de artiest dan ook niet alleen het uiterlijk van de uitgebeelde beroemdheid proberen te vangen, maar ook diens ziel. Volgens veel internetgebruikers doen de beelden denken aan de inmiddels wereldberoemde mislukte Spaanse restauraties.

De inmiddels 77-jarige Armacollo zelf ligt er niet wakker van, laat hij desgevraagd weten aan The Guardian. Sinds de video deze week opdook, wordt hij overspoeld met interviewverzoeken. De meeste wijst hij af. ‘Ik heb dit voor de stad gedaan. Als mensen het leuk vinden kunnen ze komen kijken, zo niet, dan niet,’ aldus de kunstenaar. Het museum in Rolândia kan in elk geval de strijd aanbinden met een ander bijzonder wassenbeeldenmuseum, namelijk dat in Norfolk. Enkele jaren geleden haalde ook dat museum het wereldnieuws omdat geen enkel beeld op de uitgebeelde persoon leek.

Video niet te zien? Klik hier.