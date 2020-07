Ordetroepen Trump weten zich geen raad met naakte demonstrante

In Portland, in de Amerikaanse staat Oregon, wordt al wekenlang geprotesteerd tegen politiegeweld en institutioneel racisme. Als antwoord hierop heeft de regering-Trump zwaarbewapende ordetroepen ingezet die daarbij grof geweld niet schuwen. Zowel mensenrechtenorganisaties als ook de gouverneur van de staat Oregon en de burgemeester van Portland eisen dat Trump zijn troepen uit de stad terugtrekt, vooralsnog zonder gehoor. Afgelopen weekend was er wel een demonstrant waar de ordetroepen geen antwoord op hadden: een naakte vrouw.

Vrijdagavond verscheen ze op een afgezette straat in Portland en liep volledig ontbloot op de ordetroepen af, onderwijl diverse balletposes uitvoerend. De troepen vuurden meermaals rubber kogels op haar voeten af, maar raakten de vrouw niet. Vlak voor de agenten ging de vrouw op de grond zitten, benen gespreid. Na een minuut of tien wisten de agenten niet meer wat te doen en bliezen de aftocht. De identiteit van de vrouw is onbekend, maar op sociale media is ze inmiddels omgedoopt tot Naked Athena, naar de Griekse godin van de wijsheid.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn’t know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t

— Donovan “It was the blurst of times” Farley 💻🐒 (@DonovanFarley) July 18, 2020