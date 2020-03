Otters en orang-oetans sluiten vriendschap in Belgische dierentuin

Het Belgische dierenpark Pairi Daiza heeft via Twitter foto’s gedeeld van orang-oetans die vriendschap hebben gesloten met een groep otters. Het dierenpark in Domaine du Cambron heeft de dieren met opzet bij elkaar gezet. De beheerders gaan ervan uit dat de aanwezigheid van de otters bevorderlijk is voor het welbevinden voor de mensapen. “De otters genieten ervan om uit het water te gaan en met hun grote, harige vrienden te spelen”, aldus Mathieu Goedefroy, woordvoerder van de dierentuin, tegenover CNN.

Dear miss Rowling,

We send you some more pictures of the wonderful friendship between our orangutans and the otters they share their territory with, right here at @pairidaiza, Belgium.

We'd be glad to have you meet up with them as soon as we can reopen our doors! 😉 pic.twitter.com/MqATuaUl4w

— Pairi Daiza (@pairidaiza) March 31, 2020