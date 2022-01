Ouderen komen uit eenzame covid-bubbel en vieren feest alsof het 2019 is

Video niet te zien? Klik hier.

Meer dan honderd ouderen zijn vrijdag samengekomen in een hotel in Dublin om eens goed de bloemetjes buiten te zetten. Dat gebeurde op een uitgesteld kerstfeest, georganiseerd door de organisatie Vrienden van de Ouderen. Een week geleden werden in Ierland de coronamaatregelen opgeheven en dat gaf de ouderen de ruimte om na lange tijd eindelijk weer eens plezier te maken met vrienden.

Voor veel oudere mensen betekende de pandemie een lange periode van eenzaamheid. Veel van hen hebben een broze gezondheid en konden lang geen kant op zonder gevaar te lopen. Een van de aanwezigen op het feest vergeleek de sfeer dan ook met net uit de gevangenis komen: ‘Het is absoluut fantastisch, het is alsof ik opnieuw geboren wordt na al die tijd die ik heb gemist.’ Anderen beschreven de isolatie waarin ze zich de afgelopen jaren bevonden, wat in sommige gevallen tot depressies leidde.

De organisatie wil met het feest de boodschap afgeven dat het tijd is om de eenzaamheid van de pandemie achter te laten en het leven weer op te pakken. Ook zegt Vrienden van de Ouderen te hopen dat het tij nu echt gekeerd is en dat het uitgestelde kerstfeest het eerste is van nog heel veel feesten in 2022.