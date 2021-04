Ouders in het geweer tegen transgenderhaat

De conservatieve Amerikaanse politici die eerst jarenlang wetgeving aannamen om te voorkomen dat partners van hetzelfde geslacht in hun staat konden trouwen, keren zich nu tegen transgenderkinderen. Via wetgeving proberen zij de kinderen en hun ouders het leven zuur te maken.

In emotionele betogen dringen ouders er bij de politici op aan om van hun kinderen geen tweederangs burgers te maken. Vorige maand legde een vader in Missouri uit waarom het een slecht idee is om transgender-meisjes te verbieden deel te nemen aan sportwedstrijden.

Brandon Boulware vertelde dat hij jarenlang had geworsteld met de gevoelens van zijn dochter. “Ik liet haar geen meisjeskleren dragen. Ik dwong haar om naar de kapper te gaan en mee te doen met jongensteams.” Een grote vergissing, ontdekte hij. “Het enige wat we als ouders niet kunnen doen is de gevoelens van ons kind onderdrukken.”

Video niet zichtbaar? Klik hier.

Minstens zo ontroerend was het krachtige pleidooi dat Amber Briggle, de moeder van een transgender jongen in Texas, deze week hield tegen het criminaliseren van ouders die hun kinderen willen ondersteunen door ze medicatie te geven. Onder de nieuwe wet zullen ouders die hun kinderen medicijnen geven om hun puberteit uit te stellen, te boek komen staan als misbruikers.

De moeder verbaast zich erover dat de Texaanse politici de strijd tegen transgenders blijkbaar belangrijker vinden dan pak ‘m beet het bestrijden van de coronacrisis. “Ik heb miljoenen dingen te doen die belangrijker zijn dan dit, zoals het repareren van de schade die ontstond na de stroomstoring eerder dit jaar.”

“Deze anti-transgenderwetgeving is een enorme verspilling van belastinggeld”, vindt Briggle. Ze vertelt de Texaanse senatoren hoe angstaanjagend ze het vindt dat haar kind haar straks kan worden afgenomen omdat ze toestaat dat hij hormonen slikt. “Het echte kindermisbruik is deze wetgeving.”

Video niet zichtbaar? Klik hier.