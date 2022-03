Overijssel gaf half miljoen euro uit aan game waar geen kind op zat te wachten…

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Kinderen aansporen tot meer bewegen. Hoe kun je dat nou eens goed aanpakken? Natuurlijk: een computergame! Althans, dat hoopten ze in Deventer. Sportbedrijf Deventer, de uitvoeringsorganisatie voor het sportbeleid van de gemeente, kreeg een half miljoen euro van de provincie Overijssel om het computerspel ‘Happy Life’ op te zetten. Doel was: kinderen van het beeldscherm te halen en buiten te laten spelen. Volgt u het nog?

De in Deventer bedachte game ‘Happy Life’ werd gekoppeld aan het populaire ‘Minecraft’. In ‘Minecraft’ kunnen gebruikers hun fantasie de vrije loop laten en hele werelden bouwen. In ‘Happy Life’ kon dat ook, alleen werd die wereld beperkt tot de virtuele stad Deventer. En om te kunnen bouwen was het de bedoeling om eerst bouwstenen te verzamelen. En dat was de truc. Die bouwstenen kon je verzamelen door buiten te spelen met de ‘Happy Life’ app op je mobieltje. Hoe meer beweging de app registreerde, hoe meer bouwstenen. Terwijl: in Minecraft kun je alles bouwen wat je wilt, zonder eerst bouwstenen te verdienen…

De bedoeling was dat dagelijks zo’n 4.000 kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar zouden inloggen op Happy Life. Dat werden er uiteindelijk nog geen honderd.

“Op zich is het prima als je naar nieuwe ideeën kijkt om kinderen en jongeren aan te zetten tot een gezonde leeftstijl’, zegt Deventer raadslid Roderic Rosenkamp in de podcast Weggegooid Geld. “Maar iedereen met een greintje gezond verstand had kunnen zien dat dit tot mislukken gedoemd was. Voor dit geld hadden we heel veel andere mooie dingen op het gebied van sportstimulering kunnen doen”.

Meer over ‘Happy Life’ in Weggegooid Geld, de podcast. We hebben het ook over de erotische zitzak. Dus mis het niet!

Foto: Tim Pierce