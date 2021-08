Pandjesprins Bernhard wil niets betalen voor muziek bij Formule 1

Prins Bernhard heeft de band Chef’special benaderd om voor welgeteld nul euro te komen spelen bij de Formule 1 in Zandvoort. Dat vertelt zanger Joshua Nolet op Instagram. “Het zegt iets over hoe er naar muzikanten wordt gekeken, en alles wat er achter zit”, meent Nolet.

De zanger wijst onder meer op de licht-engineer “die al geen huis kon kopen in deze verknipte huizenmarkt”. Ook daarvoor is prins Bernhard medeverantwoordelijk. De pandjesprins bezit zo’n 600 woningen in Nederland. Bij de verhuurd daarvan hield hij zich in iedere geval in het verleden niet altijd aan de regels.

Afgelopen weekend gingen in verschillende steden duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de coronamaatregelen die nog altijd gelden voor muziekfestivals, evenementen en clubs. Zij vinden het niet eerlijk dat de Formule 1 wel kan doorgaan, terwijl er bijvoorbeeld geen festivals mogen plaatsvinden.

Het AD meldt dat andere bands wel voor niets zullen optreden bij de Formule 1.