Pauselijke like voor blote billen Braziliaans model

Het Vaticaan doet onderzoek naar een Instagram-like op de blote billen van model Natalia Garibotto, afkomstig van het account van de paus. De like werd een dag later haastig verwijderd. Het management van het Braziliaanse model grapt inmiddels “de pauselijke zegen” te hebben ontvangen.

Volgens ingewijden beheert de paus niet altijd zelf zijn sociale media-accounts, maar worden deze gebruikt door een heel team. Het Vaticaan houdt er rekening mee dat een van deze medewerkers niet doorhad dat hij nog op het pauselijke account zat toen hij dat van Garibotto bezocht. In theorie is het mogelijk dat het de paus zelf was.

Het model zelf ziet er in elk geval de lol wel van in:

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020