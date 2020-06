In Palm Beach, Florida, is het dragen van een mondkapje tegen verspreiding van het coronavirus verplicht gesteld. Daar was niet iedere inwoner het mee eens. Tijdens een inspraakmoment in de gemeenteraad liet een aantal mensen weten waarom ze niet van plan zijn een masker te dragen. Die redenen variëren van ‘Ik draag geen mondkapje om dezelfde reden dat sommigen geen ondergoed dragen: dingen moeten ademen’, tot ‘Zo willen ze God’s mooie ademsysteem overboord gooien’ en zelfs de bewering dat het dragen van gezichtsbescherming satanisme is.

‘I don’t wear a mask for the same reason I don’t wear underwear: Things gotta breathe’ — These Floridians warned of satanism, death, and pedophilia over a mask mandate pic.twitter.com/21XqHK5H2b — NowThis (@nowthisnews) June 25, 2020

Vrijdag werd bekend dat de Verenigde Staten donderdag een recordaantal nieuwe Covid-besmettingen heeft bereikt: 39,818 mensen werden positief getest op het coronavirus. In totaal komt het bevestigde aantal besmettingen op 2,3 miljoen, maar volgens medisch specialisten ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk rond de 20 miljoen. Florida is een van de staten die het zwaarst getroffen is door de pandemie.