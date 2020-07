Het kabinet wil geen excuses maken voor de slavernij, meldde Mark Rutte vorige week, precies 157 jaar na het formeel afschaffen ervan. “Je kunt je afvragen waarom niet,” zegt Druktemaker Pieter Derks in De Nieuws BV: “Er is in principe geen Nederlander meer die slavernij wel een goed idee vindt en we verliezer er niks mee. Het is niet alsof er een of andere vloek bestaat die geactiveerd wordt zodra een minister-president symbolisch sorry zegt.”

In plaats excuses, kwam Mark Rutte met een wel heel opvallende reden om die niet aan te bieden. Namelijk dat een ‘sorry’ van het kabinet de samenleving mogelijk polariseert. Maar, als de premier geen dingen meer wil zeggen die mogelijk polariseren, wat blijft er dan nog over, kan hij dan überhaupt nog iets zeggen?

