Pieter Derks over vrolijke vertrouwelijke onderonsjes van ministers

“Lekker fantaseren over functies elders voor Pieter Omtzigt en gniffelend nog even de laatste roddels van het ministerie doornemen.” @pieterderks gunt politici vrolijke onderonsjes in vertrouwelijkheid, maar het is nuttig dat we een keertje kunnen meelezen. pic.twitter.com/lCvs4Io8Ba — De Nieuws BV (@denieuwsbv) April 28, 2021

Volgens sommigen hadden de notulen van de ministerraad niet openbaar gemaakt moeten worden. Het is immers belangrijk dat de bewindslieden in vertrouwelijkheid kunnen overleggen. “Dat klopt”, zegt Druktemaker Pieter Derks. “Soms is vertrouwelijkheid ontzettend belangrijk. Vraag maar aan de mevrouw die bijstand krijgt en met de kapotte stofzuiger naar de sociale dienst moest komen om daar in de publieke ruimte te laten zien dat-ie écht kapot was. Dat is nou een goed voorbeeld hoe vertrouwelijkheid een functie heeft.”

Derks begrijpt dan ook goed dat ook ministers behoefte hebben aan vertrouwelijkheid. “Lekker fantaseren over functies elders voor Pieter Omtzigt. Dat Hoekstra dan voorstelt om hem ombudsman op Schiermonnikoog te maken en dat Rutte daar lachend overheen gaat met ‘Sluiswacht op de Afsluitdijk’, en dat ze dan gniffelend nog even de laatste roddels van het ministerie doornemen. Samen even naar een filmpje kijken van de Koning die domme spelletjes doet om toch nog iets van Koningsdag te maken. Gierend van het lachen natuurlijk. Dat Koolmees dan nog even grapt dat ze die uitkeringstrekker ook maar eens wat strenger moeten controleren – hij is toch getrouwd met een buitenlander, sterker nog: hij is zelf ook tweede generatie allochtoon.”

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.