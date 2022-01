Pieter Derks (Theatre Defence Force): ‘Gooi die fucking theaters open’

“Mijn optreden in kapsalon Stadsschouwburg Nijmegen is verboden door burgemeester Bruls”, vertelt Druktemaker Pieter Derks bij De Nieuws BV. Logisch wel, geeft hij toe. “Dit is werkelijk de allerbraafste demonstratie ooit. Op anderhalve meter afstand, met mondkapjes én QR-code in een zaal waar verder ook geen enkele voorbijganger er ook maar iets van mee zal krijgen.”

“Als de cultuursector echt iets voor elkaar wil krijgen, zullen we iets anders moeten verzinnen. Iets wat wel mag. Bijvoorbeeld intimiderende brieven schrijven namens de Theatre Defence Force, en dan met decorwagens de A12 vastrijden. Dat zijn meestal wel manieren om een gesprekje met de premier mogelijk te maken.”

Derks wijst erop dat Ernst Kuipers zich zorgen maakt om de jongeren die zich eenzaam voelen. “Dat snap ik. Ik ben niet eens meer een jongere, maar zelf ben ik ook al enige tijd wat bokkiger en vermoeider en bezorgder en gefrustreerder dan toen ik nog wel naar mijn werk mocht, en ik heb niet het idee dat ik de enige ben.”

En dat terwijl de oplossing toch zo voor de hand ligt. “Als je echt wat wil doen aan onze geestelijke gezondheid: gooi dan die fucking theaters open. Het is volkomen logisch dat we allemaal doordraaien, want dat is wat er gebeurt zonder verbeelding, relativering, inspiratie, reflectie, experiment en ontsnapping. Dit land wordt langzaam gek en ik heb niet het idee dat nog een middag in de IKEA ons erbovenop gaat helpen.”