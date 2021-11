Pieter Derks was tijdens persconferentie graag weggedoken in de metaverse

Allemaal voelen we weleens de behoefte om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Geen wonder dat Mark Zuckerberg nu inzet op de metaverse. “Wat was ik gisteravond rond zeven uur graag even weggedoken in de metaverse om niet te hoeven horen hoeveel woorden Mark Rutte en Hugo de Jonge nodig hadden om te vertellen dat ze geen plan hebben”, zegt Druktemaker Pieter Derks.

“Het is bijna een prestatie te noemen om na anderhalf jaar pandemie een week te laat met een bij elkaar geïmproviseerde stapel maatregelen te komen waarvan je al meteen aankondigt dat je ze volgende week weer gaat herzien, en daar nog even bij te vermelden dat het allemaal hartstikke dringend is en daarom over vier dagen ingaat. Het deed een beetje denken aan de wereldleiders die ontbossing zo’n acuut probleem vinden dat ze er over acht jaar mee willen ophouden.”

De metaverse is de toekomst. Derks: “Ik hoorde een mevrouw van Facebook uitleggen dat het bijvoorbeeld ook heel inclusief is. Want als iemand het niet kan betalen om mee te gaan op een schoolreisje naar Rome, kan diegene straks dus in de metaverse alsnog met haar klasgenootjes door het Colosseum dolen. Dat klinkt inderdaad heel modern: de armoede in stand houden, maar wel goede sier maken met een technologisch speeltje.”