‘Pieter Omtzigt is het jongetje wiens bal je niet mag lenen’

“Ik ben nu alweer Pieter Omtzigt-moe”, verzucht Druktemaker Marcel van Roosmalen. “Pieter Omtzigt is de nieuwe Jezus. De anderen deden er alles aan om hem weg te pesten, maar hij stond weer op, rolde zelf de steen voor zijn grot weg en daar was hij dan weer.”

“Ik ben het totaal niet met dit kabinet eens. Ik haat ze. Ze kunnen niets. Maar ik begrijp wel dat ze gedacht hebben over een functie elders, een keer vergaderen zonder hem. Pieter Omtzigt is die jongen in de klas die altijd wél zijn huiswerk af heeft, de monteur die je tot in den treure uitlegt hoe hij je CV-ketel heeft gerepareerd, de buurman die maar blijft zeuren dat je ook zonnepanelen moet nemen, maar ook het jongetje wiens bal je niet mag lenen omdat hij straks misschien zelf wil gaan voetballen.”