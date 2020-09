Thierry Baudet, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, trakteert zijn aanhang graag op clipjes waarop te zien is hoe hij glorieert in de Tweede Kamer. In werkelijkheid gaat hij daar meestal af als een gieter omdat hij onderwerpen slecht voorbereid, niet weet waar hij over praat of gewoon niet weet hoe vergaderingen verlopen.

De FvD-man laat de video-registraties van de debatten in het parlement zo verknippen en hermonteren dat het lijkt alsof een geweldig redenaar is. In een deze week verspreidde propagandavideo van Baudet wordt de indruk gewekt dat hij Omtzigt de oren heeft gewassen over de Europese Unie. CDA-Kamwerlid Pieter Omtzigt laat in een eigen video zien hoe Baudet te werk gaat. Omtzigt toont eerst de FvD-propaganda en daarna de voor Baudet zo pijnlijke werkelijke gang van zaken.

Geen video? Klik hier