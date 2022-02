Politie belachelijk gemaakt om inbeslagname luiers en babyvoeding

Politieagenten en sociale media zijn zelden een goede combinatie. Zo ook in New York City, waar het politiekorps vol trots op Twitter deelde een grote vangst te hebben gedaan. Wapens? Drugs? Nee, een team agenten had 12 individuen gearresteerd die voor zo’n 1800 dollar (ongeveer 1500 euro) aan gestolen luiers en babyvoeding, kindermedicatie en hygiënische producten in huis hadden. De tweet werd zo vaak belachelijk gemaakt, dat de politie die inmiddels verwijderd heeft.

The NYPD deleted this tweet, but the fact is they proudly displayed having caught people who took diapers and cough medicine.

Basic. Necessities.

This is not public safety. This is cruelty on display. pic.twitter.com/iqecpfPtTF

— Eliza Orlins (@elizaorlins) February 17, 2022