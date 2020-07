De Londense politie heeft vier inwoners opdracht gegeven een spandoek aan hun gevel te verwijderen omdat het kwetsend zou zijn voor witte mensen. De tekst op het spandoek luidde ‘white silence is violence’. Het is een van de slogans van de Black Lives Matter en klaagt het oorverdovend stilzwijgen van witte mensen over racistisch politiegeweld aan.

De vier witte bewoners van een appartement in Chrouch End, een wijk in Noord-Londen, kregen bezoek van de politie die opdracht gaf het spandoek te verwijderen. Als ze geen gehoor zouden geven aan het bevel zouden ze mee naar het bureau genomen worden. Volgens de agent hadden buren geklaagd dat de tekst racistisch is.

De agent stelde voor een andere tekst op te hangen. Nu prijkt aan de gevel een spandoek met ‘Hebben het eerste spandoek moeten weghalen omdat racisten klaagden bij de politie”.

cc-foto: Elvert Barnes