‘Politiek in 2021: nietsdoen en denken dat het wel goedkomt’

Nu de zorg weer dreigt te bezwijken onder de toestroom van coronapatiënten, constateert Ellen Deckwitz dat liberalen en christelijke partijen een gemeenschappelijk uitgangspunt delen: “het geloof dat er boven de mens een grote onzichtbare hand hangt, of die nou van de markt is of van God, waardoor uiteindelijk alles toch wel weer op zijn pootjes terechtkomt, en waardoor je als bestuurder nooit echt verantwoordelijkheid hoeft te nemen.”

De wereld is immers zelfregulerend. En mocht het dan, tegen alles wat je gelooft en belooft in, toch nog misgaan, dan zeg je gewoon een paar keer sorry, en zeg je dat je fout zat en ga je gewoon weer lekker op de oude voet verder. En zo krijg je een politiek die koerst op uitstel. Die alleen maar in beweging komt na maatschappelijke druk en verder de boel zoveel mogelijk de boel laat en zo weinig mogelijk slapende honden wakker maakt.