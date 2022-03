Poolse burgemeester zet extreemrechtse Poetin-vriend Salvini in zijn hemd

De extreemrechtse Italiaanse politicus Matteo Salvini moet zich zijn bezoek aan de Poolse plaats Przemysl, tien kilometer verwijderd van de grens met Oekraïne, anders hebben voorgesteld. De burgemeester van de stad, Wojciech Bakun, maakte dinsdag duidelijk dat hij niets moest hebben van de leider van de Lega Nord.

Bad adventure for Matteo Salvini at the Ukrainian-Polish border:

the mayor of Przemys refused to go with him and showed the shirt worn by the leader of the League in the European Parliament a few years ago: "No respect for you"

(🎥 @SimoneAlliva)

pic.twitter.com/rniXmeadBO

— Marco Bresolin (@marcobreso) March 8, 2022