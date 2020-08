Poolse parlementariërs protesteren tegen homohatende president

Tien linkse Poolse parlementariërs verschenen donderdag met Pride-mondkapjes en kleding in de kleuren van de regenboog bij de eedaflegging van Andrzej Duda. De rechts-conservatieve president won de verkiezingen vorige maand nipt van zijn links-liberale uitdager Trzaskowski.

Tijdens de campagne ging Duda tekeer tegen de LGBT-gemeenschap. Hij noemde het idee van LGBT-rechten een gevaarlijker ideologie dan communisme en beloofde dat er een verbod zou komen op adoptie door partners van hetzelfde geslacht.

“De president zou het welzijn van alle Poolse burgers moeten beschermen”, twitterde Magda Biejat van de Razem-partij bij de ceremonie in het parlement.

Major love and respect to the Polish MP’s who co-ordinated their outfits to create a rainbow flag at the swearing in for their homophobic president Andrzej Duda 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/eTjoUB248c

Andrzej Duda’s swearing-in ceremony. Don’t ever let anyone tell you that your vote for The Left is a wasted vote. After all they’re the only ones who stand in solidarity with Polish LGBTQ+ people pic.twitter.com/uY1yLHNlFD

— justine (@harrysenigma) August 6, 2020