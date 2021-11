Populistische politica leest ongevaccineerden die klagen over discriminatie hard de les

Geen video? Klik hier.

De Australische senator Jacqui Lambie, leider van de naar haar genoemde populistische partij Jacqui Lambie Network, haalt op de haar bekende felle manier uit tegen de klaagzang van ongevaccineerden dat ze gediscrimineerd worden. Aanleiding is de klacht van de extreemrechtse partij One Nation van Pauline Hanson, die via een videolink toekijkt, dat Australië mensen die zich bewust niet willen laten vaccineren discrimineert. Het land stelt vaccinatie verplicht voor mensen die in de zorg werken en in een aantal andere beroepen. One Nation wil dat verbieden middels een wet.

Lambie somt eerst een reeks voorbeelden van echte discriminatie op die allemaal gesteund worden door One Nation. Zo wil de extreemrechtse partij kinderen met autisme weren uit schoolklassen omdat ze “een last” zouden vormen voor hun medeleerlingen. “Dat is discriminatie want autisme is geen keuze,” legt Lambie uit. One Nation wil mensen uit islamitische landen weren, ook als ze geen moslim zijn. “Dat is discriminatie want niemand kan kiezen waar je geboren wordt.” One Nation is tegen openstelling van het huwelijk voor niet-hetero’s. “Dat is discriminatie want seksuele geaardheid is geen keuze.”

“Als je gevaccineerd kunt worden en je kiest er voor dat niet te doen dan zijn de gevolgen daarvan geen discriminatie maar consequenties. Als je geen rijbewijs wilt behalen kun je geen taxichauffeur worden. Je kiest er als ongevaccineerde voor het leven van andere mensen in gevaar te brengen en je draagt de gevolgen van die keuze. Zo simpel is het. Je hebt die keuze, en dat steun ik, maar je hebt niet het recht de rest van Australië te weerhouden om op jouw keuze te reageren.”

