De linkse regering van Nieuw-Zeeland, die eerder al met succes het coronavirus wist te bedwingen, pakt ook andere problemen voortvarend aan. Zoals het feit dat kinderen over seks leren via het bekijken van online porno. En dat kan problemen geven want porno heeft net zoveel met echte seks te maken als een cowboyfilm met het runnen van een melkveehouderij.

De voorlichtingscampagne Keep It Real Online richt zich ook op andere thema’s, zoals het beschermen van kinderen tegen ongeschikte content.