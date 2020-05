Premier Jacinda Ardern weggestuurd bij café vanwege coronaregels

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft al een hoog ‘doe maar normaal’-gehalte maar dat is zaterdagochtend nog eens bevestigd toen ze met haar verloofde, wat vrienden en de verplichte bodyguard, dacht een café in hoofdstad Wellington te bezoeken. Aangekomen bij de horeca-gelegenheid ging ze in de rij staat maar kreeg van een enigszins beduusde ober te horen dat er helaas geen plaats meer was. Als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal plaatsen ook in de Nieuw-Zeelandse horeca beperkt.

De premier besloot daarop ergens anders te kijken. Net op dat moment beëindigde een andere groep hun bezoek en rende een ober achter de regeringsleider aan om te zeggen dat ze toch welkom was. Zo kon de premier dus alsnog terecht bij Olive Cafe voor een brunch.

“Het is iets dat iedere Nieuw-Zeelander nu kan overkomen als gevolg van de geldende Niveau 2 beperkingen,” verklaarde een woordvoerder van de premier later tegen Stuff.

Haar verloofde twitterde dat het zijn schuld was, hij had vergeten te reserveren:

I have to take responsibility for this, I didn't get organized and book anywhere. Was very nice of them to chase us down st when a spot freed up. A+ service.

— Clarke Gayford (@NZClarke) May 16, 2020