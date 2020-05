Premier Nieuw-Zeeland onbewogen tijdens aardbeving

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is niet snel van haar stuk te krijgen. Ook niet wanneer tijdens een live-interview de grond onder het parlementsgebouw waar ze zich bevindt begint te schudden. De aardbeving had een kracht van 5.6 op de schaal van Richter. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen, ook zou de schade beperkt zijn. Het meest opvallende was dat Ardern net live op tv was toen het gebeurde. ‘Het lijkt erop dat we iets van een aardbeving hebben hier,’ zegt Ardern tegen de presentator terwijl ze rustig de situatie opneemt.