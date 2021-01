‘Programma JA21 laat zien wat te lange lockdown met mensen kan doen’

Druktemaker Marcel van Roosmalen besteedt aandacht aan het plan van aanpak van JA21, de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. “Het verkiezingsprogramma van JA21 laat zien wat een te lange lockdown met mensen kan doen”, concludeert hij.

“Ze willen van alles en ook heel veel niet, maar wat Joost Eerdmans en Annabel Nanninga vooral willen is een eigen stad bouwen. Ik wil dit ook. Ik wil dat Joost Eerdmans en Annabel Nanninga een eigen stad krijgen. Ik hoop dat ze er met al hun aanhangers gaan wonen, en van mij mogen ook alle aanhangers van Thierry en Code Oranje erbij. Code Oranje is een partij die domme mensen meer macht wil geven. Die mogen van hun leider en lijsttrekker Richard de Mos overal over meepraten. In Amerika bestormen ze het Capitool, hier geven we de gekken een stoel in het parlement.”