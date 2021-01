Lincoln Project komt met snoeiharde waarschuwing voor fascisme Trump

The Lincoln Project, een politiek actiecomité bestaande uit Republikeinen die al jaren de herverkiezing van Donald Trump proberen tegen te houden, heeft een nieuwe video uitgebracht. Een die, zoals ze zelf zeggen, al voor de verkiezingen is gemaakt en waarvan ze hoopten hem niet nodig te hebben. Na de gewelddadige bestorming van het Capitool door pro-Trumpers, daartoe opgehitst door de president zelf, heeft the Lincoln Project de video nu dan toch gedeeld. De video schetst hoe door de geschiedenis heen verschillende fascistische dictaturen konden ontstaan en schetst een angstaanjagende parallel met het heden. De boodschap: wees gewaarschuwd.

We made this pre-election, thinking that we’d never have to release it.

After the events of today, we decided to post, #Bloodlines pic.twitter.com/LM2rLn5lql

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) January 7, 2021