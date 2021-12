‘Provincies als de dood voor fascistoïde dreigclub Farmers Defence Force’

We nemen de klimaat- en stikstofcrises in Nederland nog altijd niet serieus, constateert Druktemaker Dolf Jansen bij De Nieuws BV. “In ons land worden snelwegen verbreed, zijn mensen nog serieus doende met een extra vliegveld terwijl het bestaande al jaren de wet blijkt te overtreden omdat ze de benodigde natuurvergunning gewoon niet hebben, en als er duurzaam stroom wordt opgewekt in zeg Noord-Holland of Flevoland, wordt die voor bijna niks weggegeven aan Amerikaanse datamultinationals met een belastingmoraal waarvan zelfs prins Bernhard junior zou zeggen: ‘nou, nou, nou’.”

“En ondertussen is ons land nog altijd de een na grootste landbouwexporteur van landbouwproducten ter wereld, mag de agrarische lobby op de opiniepagina van serieuze kranten vertellen hoe goed dat is zonder ook maar een woord over de echte gevolgen en de verborgen kosten daarvan. En als provincies via Statenleden dit beleid en de 800 miljoen aan jaarlijkse subsidies waarop het mede drijft serieus ter discussie te stellen is de reactie van het Interprovinciaal overleg, die Carola Schouten business as usual adviseren, dat ze ook echt, echt, echt voor duurzaam willen gaan maar de boeren goed moeten meekrijgen. Dat is ambtelijke taal voor: ‘we zijn als de dood voor de agrolobby en fascistoïde dreigclub Farmers Defence Force, dus niet te veel veranderen alsjeblieft’.”

“In een land als Nederland heel hard blijven roepen dat het wel meevalt met de klimaatcrisis of zelfs dat klimaatverandering een links verdienmodel is, is juist in een land als Nederland, waarvan een heel groot deel onder of maar net boven de zeespiegel ligt, vergelijkbaar met een grote barbecue organiseren in je huiskamer, daardoor je huis in de fik zien vliegen en dan de brandweer linkse leugenaars noemen omdat ze tijdens het blussen waterschade veroorzaken aan je wand vullende foto van Eric Wiebes.”