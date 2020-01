Provocerende docu: Apocalypse Cow – Hoe de vleesindustrie de planeet vermoord

In Apocalyse Cow: How Meat Killed the Planet, een documentaire op Channel 4, toont de Britse journalist, milieuactivist en veganist George Monbiot hoe het Britse landschap, en de wereld, is geruïneerd door de voedsel- en vleesindustrie.

Gestript van natuurlijk bos en vol van ‘agrarische wildgroei’, met industriële boerderijen en schapen die het voorheen natuurrijke land nu kaal grazen. Volgens Monbiot is het – ooit pittoreske – Britse platteland tegenwoordig een portrettering van de voortdurende en wereldwijde, ecologische ramp.

All you need to look at to realise how deforested the UK is, is look at an aerial photo. A patchwork quilt of animal pens. Farmers need help to move towards sustainable alternatives. Business as usual unfortunately can’t go on… @GeorgeMonbiot #ApocalypseCow #ClimateEmergency pic.twitter.com/lr3q36yxpu

