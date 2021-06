Queer schipper redt homohaters nadat hun boot in de fik vliegt

Amerikaanse homohaters die de opvarenden van een boot met Pride-vlaggen uitscholden en intimideerden, kregen eerder deze week direct de rekening gepresenteerd voor hun domme gedrag. Hun boot vloog in brand, en ze moesten overboord springen. Vervolgens moesten de homohaters uit het water worden gered door de mensen op de boot met Pride-vlaggen. Dat blijkt uit een TikTok-video die veelvuldig via sociale media wordt gedeeld.

Degene die de video maakte, schrijft op Twitter dat de homohaters zich bijzonder agressief gedroegen. Ze cirkelden met hun bootje om de boot met Pride-vlaggen heen en maakten obscene gebaren. “Het verbaast me dat de camera niet trilt, want mijn handen trilden zeker.” Een van de homohaters bleek overigens ook last van zenuwen te hebben: hij poepte in zijn broek nadat zijn boot in vlammen opging.

And just ONE more tidbit to really drive the karma in there. The driver literally shit his pants and everyone saw when his shorts fell off in the water 🤣

— 🏳️‍⚧️ℂ𝕠𝕤𝕞𝕚𝕔 ℝ𝕠𝕓𝕓𝕚𝕖⭐ (@retro_ushi_) May 31, 2021