Raymzter dropt track over Baudet: ‘Ik ontwaak in mijn slaap in een wereld van vernietiging’

Raymond Redouan Christiaan Rensen, beter bekend als Raymzter, heeft nachtmerries van Thierry Baudet. De Nederlandse rapper, van het lied ‘Kutmarokkanen’, heeft een rapsong uitgebracht over het toenemend racisme in Nederland. In het nummer Nachtmerries maakt hij zich ernstig zorgen over de populariteit en groei van Forum voor Democratie, met aan top de zelfverklaarde racist Thierry Baudet. “Ik had een nachtmerrie waarin Baudet premier was, asielzoekerscentra fikken elke week af, je hebt er geen idee van.”

Raymzter schreef de tekst naar aanleiding van de racistische en haatzaaiende Tweet van Baudet, waarin hij vier Marokkanen valselijk beschuldigde van het lastig vallen van zijn twee ‘dierbare vriendinnen’ in een trein. Al snel werd duidelijk dat het ‘lastig vallen’ een kaartcontrole in burger betrof en dat de mannen NS-medewerkers waren. Ook bleken niet alle controleurs van Marokkaanse komaf te zijn. Thierry Baudet bewees wederom zijn xenofobe agenda en populistische manier van politiek bedrijven, waarbij hij niet lijkt te schuwen voor het gebruik van pure haatpropaganda.