Reddingsactie op ijs bewijst: de meeste Amsterdammers deugen

Enkele mensen die wilden genieten van de ijspret zakten zondagmiddag rond 15 uur in het centrum van Amsterdam door het ijs en belandden in de ijskoude Prinsengracht. Van een bystander-effect, zoals het verschijnsel van passieve toeschouwers wordt genoemd, bleek vervolgens geen sprake. Geheel in lijn met wat Rutger Bregman uiteenzet in zijn bestseller De meeste mensen deugen, kwamen omstanders meteen in actie.

Een aantal van hen ging met gevaar voor eigen leven het ijs op om de drenkelingen te redden en sommige helden raakten daarbij ook zelf te water. Anderen trachtten met touwen, hockeysticks en andere hulpmiddelen de slachtoffers op de kant te krijgen. Bewoners schoten te hulp met warme dekens voor de niet alleen kletsnatte maar ook geschokte slachtoffers en helden, in afwachting van de gealarmeerde brandweer. De hele reddingsoperatie werd ook nog eens gefilmd.