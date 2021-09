‘Regering behandelt grondwet als Italianen de verkeersregels’

“De Nederlandse regering behandelt de grondwet als Italianen verkeersregels”, stelt Druktemaker Ellen Deckwitz. “Het is voor hen slechts een reeks suggesties die men alleen naleeft wanneer men er voorrang mee kan krijgen. Omdat men in Den Haag zo bezig is met het beeld in plaats van het recht pleit Pieter Omtzigt ervoor om de grondwet aan de muren van de nieuwe Tweede Kamer op te hangen, om zo de leden aan hun plichten en hun grenzen te herinneren.”

Deckwitz zelf zou graag nog een stapje verder gaan. “Allereerst dat elk Kamerlid ieder kwartier een appje ontvangt met daarin gewoon een stukje constitutie. Daarbovenop placemats in de bedrijfskantine met daarop elke dag een ander artikel. Bij elke vrijmibo een quiz over de grondwet, en dat er bij iedereen die de grondwet overtreedt op het voorhoofd met watervaste inkt de artikelen die hij of zij overtrad worden opgetekend. Zodat Mark Rutte, telkens wanneer hij in de spiegel kijkt, meteen kan lezen dat mensen gelijk zijn.”