‘Relschoppers Harskamp zijn geen domme racisten’

Druktemaker Dolf Jansen columneert deze week over Marcel van Roosmalen, Ankie Broekers-Knol en Afghaanse vluchtelingen. “Ik denk niet dat de relschoppers in Harskamp domme racisten zijn”, zegt hij. “Als je van de politiek leiders die je volgt en van de media die je wel vertrouwt, doorlopend negatieve zaken hoort over die mensen op drift, zul je ze niet vertrouwen.”

Het kabinet had het wantrouwen kunnen wegnemen, denkt Jansen. “Als de regering die zo demissionair is dat ze tijd genoeg heeft, de mensen op drift uit Afghanistan had verwelkomd, letterlijk, op Schiphol, of Eindhoven Airport, had je ze laten merken dat ze welkom zijn, dat ze belangrijk werk voor ons hebben gedaan in de strijd tegen de extreme islam, in de strijd voor meisjes- en vrouwenrechten.”