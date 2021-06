Republikeins congreslid wil maan verplaatsen om klimaatverandering tegen te gaan

Het Republikeinse Congreslid Louie Gohmert uit Texas had deze week een wel heel creatieve inbreng in de strijd tegen klimaatverandering. Tijdens een videobespreking met een hooggeplaatste ambtenaar van het Amerikaanse Bosbeheer, merkte hij op dat de stand van de maan en de positie van de aarde ten opzichte van de zon van invloed zijn op het klimaat. En dus wilde hij weten of Bosbeheer wellicht iets kan doen om de baan van de maan rond de aarde te veranderen. De verbouwereerde Jennifer Eberlien liet Gohmert daarop vriendelijk weten dat die oplossing enigszins buiten het werkveld van bosbeheer ligt: ‘Daar moet ik bij u op terugkomen, meneer.’

Video niet zichtbaar? Klik hier.