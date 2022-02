Republikeinse extremist verwart Gestapo met gazpacho

Marjorie Taylor Greene, een van de meest extreme extremisten (sorry, de bijvoeglijke naamwoorden waren op) in het Amerikaanse parlement, hield een tirade tegen de Democraten. De Republikeinse afgevaardigde MTG, zoals ze ook wordt genoemd, struikelt over haar superlatieven om te beschrijven hoe afschuwelijk haar opponenten zijn. Ze heeft het onder meer over de ‘gazpacho’-politie van de Democratische leider Nancy Pelosi. En daarmee bedoelt ze niet de soep die koud wordt opgediend. Waarnemers wijzen op er op dat ze waarschijnlijk doelt op de Gestapo, de gevreesde geheime politie van de nazi’s. Ze weet alleen niet hoe die precies heet en verwart het met een ander Europees woord.

MTG says Nancy Pelosi has a “Gazpacho police” Gazpacho is a cold tomato soup Gestapo is the Nazi police force. Neither of these things are right. https://t.co/s7OxxbWrUy — Jake Sherman (@JakeSherman) February 9, 2022

Overigens is het niet het enige dat MTG niet weet, de politica is berucht om haar onzinverhalen en het verspreiden van complotverzinsels. Alexandria Ocasio-Cortez, het progressieve boegbeeld in de Amerikaanse volksvertegenwoordiging, spot in een reactie dat MTG “duidelijk alle boeken uit haar huis heeft verbannen”.

At least she leads by example. She clearly banned all books from her house years ago https://t.co/SGMheBuFzn — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 9, 2022

In een vervolgreactie maakt AOC duidelijk dat de situatie tegelijkertijd aanzienlijk minder komisch is dan het lijkt. “Even serieus, als je ziet hoe de Republikeinen openlijk fascistische leden van hun partij omarmen en naar voren schuiven en dat vergelijkt met hoe de Democraten juist wegrennen van hun campagnevoerders uit de basis en die als “gewoon extreem” weg zetten, dan is het niet moeilijk te zien hoe die valse gelijktrekking heeft bijgedragen aan waar we nu zijn beland.” AOC doelt op de praktijk dat centristen de neiging hebben de vleugels van het politieke spectrum valselijk gelijk te stellen, onder meer om zo te voorkomen dat radicale progressieve verandering mogelijk wordt.