Ricky Gervais maakt weer ongemakkelijke grappen over Hollywood

In zijn openingsmonoloog bij de Golden Globes deed de Britse komiek Ricky Gervais weer eens waarin hij het beste is: in razend tempo zoveel mogelijk ongemakkelijke onderwerpen aansnijden. Van Harvey Weinstein (“Alle grote tv- en filmbazen die hier aanwezig zijn, hebben een ding gemeen: ze zijn allemaal bang voor Ronan Farrow”) tot Leonardo DiCaprio’s voorkeur voor jonge vriendinnen.

Ook Apple-baas Tim Cook, die vorig jaar Netflix-concurrent Apple TV+ lanceerde, kreeg een veeg uit de pan. Gervais begon over de barre omstandigheden waaronder Apple in China zijn iPhones in elkaar laat zetten, en vroeg zich vervolgens af hoe acteurs voor zo’n bedrijf kunnen werken. “Jullie zeggen dat je woke zijn, maar ondertussen werken jullie voor Apple, Amazon en Disney. Als ISIS een streamingdienst zou beginnen, zouden jullie meteen je agent bellen.”