Dave Grohl, de oud-drummer van Nirvana en voorman van de Foo Fighters, werd online uitgedaagd door de 10-jarige Britse Nandi Bushell die zich ontpopt heeft tot drumwonder. Op YouTube, waar ze een hit is met haar covers van rockclassics, schreef ze er van te dromen op een dag te jammen met Dave Grohl. “Meneer Grohl, ik zou graag een drum battle met u doen. Ik ben dol op Everlong, het is heel moeilijk na te spelen omdat het zo snel is maar zo heerlijk!”

Grohl vertelde dat hij na die uitdaging overladen werd met appjes van kennissen en vrienden die hem wezen op het bericht en op zijn reactie wachtten. De legendarische drummer antwoordde Nandi. “Uitdaging geaccepteerd. Heb deze nummers al heeeeel lang niet gespeeld, dank voor de inspiratie.” Hij nam een video op waarin hij Everlong speelde en zei tegen haar dat hij al haar video’s had bekeken. “Je bent een waanzinnig goede drummer. Ik voel me gevleid dat je sommige van mijn nummers hebt uitgekozen en ze allemaal perfect speelt.”

Vervolgens daagde hij haar uit ‘Dead End Friends’ van Them Crooked Vultures te spelen, het project waar naast Grohl ook John Paul Jones van Led Zeppelin deel van uit maakt. Nandi trok precies dezelfde kleding aan als Grohl en gaf een indrukwekkende performance ten beste waarbij ze vrijwel iedere beweging van Grohl imiteerde. Schaakmat! riep ze uit tegen Grohl die tot een van de beste drummers ter wereld wordt gerekend.

