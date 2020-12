Rohingya-poppen in Sesamstraat vermaken vluchtelingenkinderen

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Bekende Sesamstraat-muppets als Grover en Elmo krijgen gezelschap van twee Rohingya-poppen: Noor en Aziz. Uitzendingen met Noor en Aziz zullen te zien zijn in vluchtelingenkampen in Bangladesh, meldt persbureau Reuters. Op speelse wijze zullen de Rohingya-poppen vluchtelingenkinderen laten kennismaken met de wereld om hen heen.

Sinds 2017, toen in Myanmar de genocide op de moslimminderheid begon, zijn er 730.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht. De helft van de vluchtelingen is minderjarig, zo blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Door de coronapandemie wordt er in de vluchtelingenkampen dit jaar veel minder gedaan voor kinderen.