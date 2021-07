RTL schorst verslaggever die deed of ze watersnoodramp zelf meemaakte

De Duitse verslaggever Susanna Ohlen is door haar werkgever RTL geschorst omdat ze vlak voor een live-verslag over de overstromingen haar gezicht en kleren insmeerde met modder, waardoor het leek of ze van heel dichtbij getuige was geweest van de watersnoodramp. In werkelijkheid kwam ze pas in het zwaar getroffen plaatsje Bad Münstereifel in Noordrijn-Westfalen aan nadat het noodweer voorbij was getrokken. Het bedrog kwam uit nadat op sociale media videobeelden opdoken waarop te zien is hoe Ohlen haar rampen-schmink aanbrengt.

Ohlen heeft inmiddels via haar Instagram-account haar verontschuldigingen aangeboden. Zelf zegt ze dat ze zich ervoor schaamde om middenin het rampgebied in frisse kleding te staan. De door Ohlen gemaakte reportage is door RTL Duitsland offline gehaald.