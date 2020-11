Rudy Giuliani wil controleren of stembiljetten niet van Mars komen

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Trumps advocaat Rudy Giuliani is inmiddels zo zeer de weg kwijt dat Kate McKinnon zijn uitspraken bij Saturday Night Live alleen maar hoeft te herhalen om de lachers op haar hand te krijgen. Zo maakt Giuliani bezwaar tegen poststemmen, omdat de opgestuurde stembiljetten “van Mars zouden kunnen komen”.

En wat te denken van het opmerkelijke besluit om een grote persconferentie van Trumps advocaten te houden bij Four Seasons in Philadelphia? Nee, niet in het luxueuze hotel, maar bij Four Seasons Total Landscaping: gunstig gelegen tussen een seksboekwinkel en een crematorium. McKinnon legt uit waarom voor die locatie werd gekozen en wat de verdere plannen zijn van team-Trump.

To clarify, President Trump’s press conference will NOT be held at Four Seasons Hotel Philadelphia.

It will be held at Four Seasons Total Landscaping— no relation with the hotel.

— Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center (@FSPhiladelphia) November 7, 2020