Russische politie pakt ‘oppositie-oma’ op

Bij een anti-oorlogsprotest in Sint-Petersburg heeft de Russische politie Yelena Osipova opgepakt. Twee agenten namen de bejaarde vrouw mee, terwijl omstanders leuzen tegen de oorlog bleven scanderen, zo blijkt uit beelden die worden gedeeld via Twitter. Zes andere agenten hielpen mee om Osipova af te voeren.

In #StPetersburg, #Russia, the police detained a well-known survivor of the Siege of Leningrad Yelena Osipova at an anti-war #protest: pic.twitter.com/QFhPrWKcCo — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 2, 2022

Osipova, die het beleg van Sint-Petersburg in de Tweede Wereldoorlog meemaakte, staat bekend als ‘oppositie-oma’. In oktober 2002 ging de kunstenares voor het eerst de straat op, destijds om te protesteren tegen de gewelddadige manier waarop Vladimir Poetin de Tsjetsjeense gijzeling in het Doebrovkatheater in Moskou had ‘opgelost’. Er zouden nog vele betogingen volgen. In 2007 werd Osipova, die bij protesten zelfgetekende protestborden meeneemt, voor het eerst gearresteerd.

De anti-oorlogsprotesten in Russische steden worden drukbezocht. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn meer dan 6.500 Russische demonstranten opgepakt, stelt de mensenrechtenorganisatie OVD-Info.